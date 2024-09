Jos Verstappen kraakt taakstraf Max: "Belachelijk"

De taakstraf van Max Verstappen is nog steeds onderwerp van gesprek in de autosportwereld. Weinig mensen vinden de straf terecht. Ook Verstappens vader Jos snapt er helemaal niets van. De voormalig Formule 1-coureur omschrijft de straf voor zijn zoon als 'belachelijk'.

Max Verstappen ontving anderhalve week geleden in Singapore een taakstraf voor een opmerkelijk vergrijp. Hij had het woord 'fucked' gebruikt tijdens een persconferentie, en daar was de FIA niet blij mee. Verstappen besloot na zijn straf geen uitgebreide antwoorden meer te geven tijdens officiële persmomenten van de FIA. Hij kreeg veel bijval van zijn collega's, veel coureurs waaronder ook Lewis Hamilton namen het voor hem op.

Belachelijk

Ook Verstappens vader Jos is kritisch op de taakstraf. Verstappen senior nam afgelopen weekend deel aan de East Belgian Rally en daar sprak hij zich tegenover Motorsport.com uit over de straf van zijn zoon. Hij begrijpt niets van de taakstraf: "Dat vind ik het belachelijkste van alles. Maar we zien het ook in de rally." Verstappen refereert hiermee aan de boete die WRC-legende Sébastien Ogier recent ontving voor kritiek op officials.

Niet goed bezig

De straffen van Verstappen en Ogier volgden na opvallende uitspraken van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Hij gaf in de zomer aan dat er strenger zou worden opgetreden bij kritiek op officials en hij wil dat de Formule 1-coureurs minder gaan vloeken. Jos Verstappen is nogal duidelijk, als hij zijn verhaal afsluit met een lach: "Ik denk niet dat de FIA heel goed bezig is. Maar ik zal er niet te veel over zeggen!"