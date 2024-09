Marko duidelijk over titelkansen Verstappen: "Alleen mogelijk als Max nog minstens twee races wint"

Max Verstappen heeft met zes Grands Prix te gaan nog altijd een voorsprong van 52 punten op titelrivaal Lando Norris. Helmut Marko, die de constructeurstitel al opgegeven heeft, ziet perspectief voor de Nederlander. Red Bull zal dan wel een tandje bij moeten zetten, aldus Marko, die stelt dat Verstappen nog 'minimaal twee races zal moeten winnen'.

Kampioenschapsleider Max Verstappen stelde voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore dat het Marina Bay Street Circuit "de slechtste baan van het jaar" is voor Red Bull. Wetende dat Lando Norris en McLaren op ongeveer elk type circuit sterk zijn, was het een kwestie van schade beperken voor de Nederlander. Zelfs dat leek een zware klus te gaan worden, want Red Bull kende een beroerde vrijdag, waarop Verstappen uiteindelijk een kleine 1,4 seconden tekort kwam op Lando Norris.

Maar na een knappe en misschien ook wel onverwachte ommekeer, wist de 26-jarige Red Bull-rijder zich op zaterdag toch te kwalificeren op P2, en dit was ook de positie waarop de Nederlander op zondag uiteindelijk over de finish kwam. Titelrivaal Lando Norris won dan wel de race en liep opnieuw punten in, maar Red Bull en Verstappen hadden na die beroerde vrijdag alleen maar kunnen dromen van dit uiteindelijke resultaat. Bovendien reed de inmiddels weggestuurde Daniel Ricciardo in de 62e en tevens laatste ronde van de race ook nog eens de snelste ronde, waarmee hij een punt van Norris afsnoepte. Zodoende liep Norris 'slechts' zeven punten in op de "slechtste baan van het jaar" voor Red Bull.

Rijderskampioenschap

Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet, door het positieve resultaat in Singapore, weer wat perspectief voor Verstappen, wat betreft het winnen van het rijderskampioenschap. Maar de 81-jarige Oostenrijker stelt dat dit alleen mogelijk is als er nog minimaal twee races gewonnen worden door de Nederlander. "De focus ligt nu vooral op de rijderstitel", vertelt Marko tegenover Motorsport.com. "Maar als we dat halen, en ik denk dat dat alleen mogelijk is als Max nog minstens twee races wint, dan ziet het er ook wat optimistischer uit voor het constructeurskampioenschap."

"Prestaties in Austin zullen doorslag geven"

De man uit Graz stelt dat Red Bull er dan wel een schepje bovenop moet doen, en vestigt zijn hoop op de upgrades die gaan komen. "Ik denk dat de prestaties in Austin de doorslag zullen geven. Er komen nog veel dingen aan, we zijn nu op de goede weg. De auto moet een breder operationeel venster krijgen, niet slechts één waar relatief kleine veranderingen of temperatuurverschillen van zes of zeven graden de prestaties al kunnen beïnvloeden. Want alleen vertrouwen op een tweede plaats is niet goed genoeg", besluit Marko.