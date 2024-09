Horner lovend over simcoureur Sébastien Buemi na ommekeer in Singapore

Max Verstappen en Red Bull Racing werden na een knappe ommekeer toch nog verrassend tweede tijdens de Grand Prix van Singapore. Dit is volgens Red Bull-teambaas Christian Horner te danken aan de inzet van simcoureur Sébastien Buemi.

Voor Max Verstappen en Red Bull Racing leek het raceweekend in Singapore een rampweekend te gaan worden. De Nederlander kwam tijdens de tweede vrije training op vrijdag niet verder dan een vijftiende tijd, die bijna 1,4 seconden langzamer was dan die van titelrivaal Lando Norris. Ook de lange run van de drievoudig wereldkampioen was ronduit slecht te noemen. Niks leek te werken en het leek opnieuw een lang weekend te gaan worden voor het team uit Milton Keynes.

Maar na wat aanpassingen ging het op zaterdag opeens beter lopen bij de kampioenschapsleider, en tijdens de kwalificatie leek hij zelfs mee te kunnen strijden voor de pole position. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met P2, waar ze bij Red Bull niet meer op hadden gerekend na vrijdag. Deze tweede positie hield Verstappen, die stiekem hoopte voor de overwinning te kunnen gaan, tijdens de race uitstekend vast. Hij moest 21 seconden toegeven op een oppermachtige Norris, maar hield de rest van het veld op geruime afstand.

Sébastien Buemi

Dit resultaat stemde Red Bull-teambaas Christian Horner tevreden. De 50-jarige Brit stelde zelfs dat Red Bull de tweede plek met beide handen had aangenomen, als iemand die op vrijdag aan hen had aangeboden. Hij had de ommekeer namelijk niet meer aan zien komen. Horner weet echter wel wie hij moet bedanken voor de enorme stap die Red Bull van de vrijdag op de zaterdag in Singapore zette: simcoureur Sébastien Buemi.

De Zwitserse coureur, die volgend jaar opnieuw uitkomt voor Envision Racing in de Formule E, verzette namelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag veel werk als simcoureur voor Red Bull. Horner is hem daarvoor zeer dankbaar. "Hij gebruikte genoeg Red Bull om op de been te blijven", vertelde een lachende Horner tegenover de internationale media. "Hij [Sebastian Buemi, red.] speelde een belangrijke rol, maar het hele team werkt natuurlijk hard en maakt lange dagen en nachten. De komende weken gaat de fabriek niet dicht en het gaat dan ook een extreem drukke periode worden", aldus Horner.