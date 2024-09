Marko ontkent oneervol afscheid Ricciardo: "Hij had er vrede mee"

Het team van VCARB nam afgelopen week afscheid van Daniel Ricciardo. De Australiër werd aan de kant geschoven, en een aantal fans vonden dat dit op een pijnlijke manier gebeurde. Volgens Helmut Marko klopt daar niets van, want hij stelt dat Ricciardo vrede had met de beslissing.

Dat Ricciardo's einde bij VCARB eraan zat te komen, werd in Singapore wel duidelijk. Hij was na afloop van de race zeer emotioneel en hij leek al afscheid te nemen van de sport. Op donderdag bevestigde VCARB dat Ricciardo het team gaat verlaten en dat Liam Lawson zijn stoeltje overneemt. Op sociale media reageerden veel fans kwaad, want ze vonden dat Ricciardo geen waardig afscheid had gekregen van Red Bull.

In Singapore werd er na de race gesuggereerd dat Ricciardo nog niet wist of dit zijn laatste race was. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is dat onzin. Aan Motorsport-Total legt hij uit wat er aan de hand was: "Hij werd geïnformeerd. Ik denk dat zijn snelste ronde een waardig afscheid was voor hem." Marko is dan ook niet van mening dat Ricciardo een oneervol afscheid heeft gekregen: "Dat hangt met verschillende factoren en verplichtingen samen. We moeten namelijk ook rekening houden met onze sponsors. Hij zei dat het wel goed was en hij had er vrede mee. Hij heeft de situatie geaccepteerd en we gaan zien wat zijn plannen voor de toekomst zijn."