Perez dacht aan pensioen: "Maar dat zou de makkelijke weg zijn"

Sergio Perez is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Eerder dit jaar verlengde hij zijn contract, maar dat betekent nog niet dat hij voor de toekomst verzekerd is van zijn zitje. Perez geeft toe dat hij heeft nagedacht over een pensioen, maar dat hij dit al snel uit zijn hoofd heeft gezet.

Perez verlengde begin dit jaar zijn contract bij Red Bull Racing tot en met 2026. Het is nog maar de vraag of hij dat contract helemaal gaat uitdienen, want zijn prestaties vallen tegen. Zijn teamgenoot Max Verstappen is veel te snel en Perez heeft het regelmatig lastig. Eerder dit jaar stond hij al onder grote druk en werd er zelfs nagedacht over een rijderswissel tijdens de zomerstop.

Daarnaast gaan er geruchten rond over een eerder pensioen van Perez. De Mexicaan wil daar niet aandenken, maar eerder dit jaar deed hij dat wel. In gesprek met de Spaanse tak van DAZN legt Perez dat uit: "De afgelopen zes maanden heb ik erover nagedacht, maar het kostte me drie seconden om een beslissing te nemen. Uiteindelijk zou het de gemakkelijke weg zijn om op te geven. Ik zou het mezelf nooit hebben vergeven. Ik wil mijn loopbaan beëindigen wanneer ik dat wil en niet wanneer iemand het me vertelt. Dat is het belangrijkste, op het punt komen dat ik over mijn eigen toekomst kan beslissen."