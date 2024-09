Coulthard waarschuwt Perez voor Ricciardo-scenario

Red Bull maakte op donderdag bekend dat Daniel Ricciardo aan de kant is geschoven bij VCARB. Het nieuws kwam voor niemand als een verrassing. David Coulthard denkt dat Sergio Perez nu moet gaan presteren bij Red Bull Racing, want anders ligt er misschien een Ricciardo-scenario voor hem klaar.

Ricciardo wordt voor de rest van het seizoen vervangen door Liam Lawson. In Singapore nam Ricciardo al op emotionele wijze afscheid van de paddock en de Formule 1. De wereld moest een paar dagen wachten op het officiële bericht, en nu zijn alle schijnwerpers gericht op Lawson. Men is benieuwd hoe goed hij het gaat doen en eerder dit jaar werd hij al genoemd als een mogelijke vervanger van Sergio Perez bij Red Bull.

De Mexicaan is namelijk nog steeds niet in vorm. Na een aardige race in Bakoe volgde een minder weekend in Singapore. Oud-coureur David Coulthard stelt bij Channel 4 dat Perez in dezelfde situatie als Ricciardo terecht kan komen: "Hij deed het briljant in Bakoe, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Eén goed resultaat is niet wat je van hem verwacht, hij is overduidelijk de nummer 2-coureur in dat team. Ik denk dat er veel opluchting was na Bakoe. En dan ga je weer terug naar de realiteit. Als hij niet een aantal goede punten gaat scoren in het vervolg van het jaar, dan kan hij net als Ricciardo de deur worden gewezen. Perez kan in dezelfde situatie terechtkomen."