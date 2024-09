Marko verklaart vroegtijdige exit Ricciardo

Het hing al eventjes in de lucht, maar gisteren maakte Visa Cash App RB bekend dat ze Daniel Ricciardo aan de kant hebben geschoven. Het kwam voor niemand als een schok, en Helmut Marko legt nu uit waarom men bij Red Bull deze keus heeft gemaakt.

Ricciardo was bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Hij was regelmatig langzamer dan Yuki Tsunoda, en hij stond onder grote druk. In Singapore nam Ricciardo op een emotionele wijze afscheid van de paddock, en gisteren werd zijn afscheid officieel bevestigd. Hij wordt voor de rest van het seizoen vervangen door de getalenteerde Nieuw-Zeelandse coureur Liam Lawson.

Breder perspectief

Het vertrek van Ricciardo kwam voor niemand als een verrassing. Red Bull-adviseur Helmut Marko legt aan Motorsport-Total uit waarom Ricciardo plaats moet maken: "Daniel werd teruggehaald met het idee dat hij een kans zou krijgen om weer terug naar Red Bull Racing te gaan als hij de potentie bij VCARB had laten zien. Maar dit moet je in het bredere perspectief gaan zien. We hebben een aantal goede coureurs. Dat is bijvoorbeeld Hadjar, dat is Lawson en dat is ook Iwasa. Ik noem ze op willekeurige volgorde. We moeten naar de toekomst kijken en we willen daarom een vergelijking maken. Waar staat Lawson in vergelijking met Tsunoda? En dan kijken we naar de toekomst, want hoe zien de line-ups er bij onze teams uit?"

2025

Marko wil nog niet stellen dat Lawson ook in 2025 in de VCARB-bolide zit: "We willen eerst de resultaten in de races zien, en er zijn nog zes races te gaan. De race in Austin zal niet zo relevant zijn. Daar moet hij een motorstraf uitzitten. Hij moet tien plaatsen inleveren voor de sprint, dus dat maakt zijn leven niet veel makkelijker." Marko is benieuwd naar de strijd met Tsunoda. Hij stelt dan ook dat de Japanner Ricciardo overklaste: "We hebben hem duidelijk gemaakt dat hij significant beter moest zijn dan Yuki. Dat is hem een paar keer gelukt, volgens mij met een vierde plaats in een sprint. Verder was Yuki de sterkere coureur. Het was daarom duidelijk dat het verhaal van de verloren zoon helaas niet echt bleek te zijn."