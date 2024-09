Ricciardo kijkt tevreden terug op F1-carrière: "Het was een avontuur"

Daniel Ricciardo rijdt niet langer in de Formule 1. Zijn team, Visa Cash App RB, heeft dat zojuist bekendgemaakt. De Australiër zal vervangen gaan worden door Liam Lawson. Op Instagram heeft de 35-jarige gereageerd op zijn vertrek.

Red Bull-junior Daniel Ricciardo maakte in 2011 zijn F1-debuut bij HRT. De Australiër werd halverwege het seizoen de vervanger van Narain Kartikeyan en stapte voor het eerst in de HRT-bolide tijdens het Grand Prix-weekend in Groot-Brittannië. De coureur uit Perth kon geen potten breken in de matige HRT-bolide, maar maakte in 2012 de overstap naar het team van Scuderia Toro Rosso, waarvoor hij een jaar eerder al testrijder was. Tijdens de eerste race van het jaar, zijn thuisrace in Melbourne, wist hij meteen zijn eerste twee punten te pakken door als negende over de finish te komen.

Overstap naar Red Bull in 2014

Hij presteerde goed en bleef ook in 2013 bij het zusterteam van Red Bull Racing, maar toen Mark Webber eind 2013 besloot te gaan stoppen bij het Oostenrijkse team, werd Ricciardo, die goed presteerde bij Toro Rosso, gepromoveerd naar het grote Red Bull Racing. Tijdens zijn zevende race voor het team uit Milton Keynes was het al meteen raak: hij won de Grand Prix van Canada. Een race later was het meteen weer raak tijdens de race op Spa-Francorchamps. Red Bull leek een toekomstig wereldkampioen in huis te hebben gehaald, want Ricciardo versloeg dat jaar viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel alsof het niks was. Uiteindelijk bleek alles toch anders te gaan lopen. Red Bull had geen competitieve bolide en na de komst van Max Verstappen moest Ricciardo vaak het onderspit delven.

Eén overwinning na vertrek bij Red Bull

Tot en met 2018 volgden er uiteindelijk zes overwinningen voor de man uit Perth in de Red Bull, waarna hij besloot te vertrekken bij het Oostenrijkse team. De Australiër, die in totaal 297 races reed in de Formule 1, kwam daarna uit voor Renault, McLaren en opnieuw AlphaTauri/VCARB (wat vroeger Toro Rosso heette). Zijn grootste succes bij die drie teams was zijn overwinning met McLaren in Monza in 2021, waar hij teamgenoot Lando Norris voorbleef.

Voor Ricciardo ging zijn carrière na zijn vertrek bij Red Bull Racing eigenlijk als een nachtkaars uit. Hij behaalde nog maar zeer sporadisch een goed resultaat en er werd steeds vaker gesproken over een F1-afscheid. Ook in 2024 kon Ricciardo, op een geweldige sprintrace in Miami na, geen potten breken, en dus zat zijn F1-afscheid er wel een beetje aan te komen.

Hij wist in Singapore al dat hij zijn laatste Formule 1-race had gereden en de goedlachse Australische coureur was dan ook erg emotioneel na de race. Nu VCARB zijn vertrek offcieel bekend heeft gemaakt en Lawson is aangekondigd als zijn vervanger, kijkt de Australiër op Instagram met een fijn gevoel terug op zijn carrière.

"Ik hou al mijn hele leven van deze sport. Het is wild en prachtig en het was een reis", zo begitn de Australiër zijn verhaal op Instagram. "Dank aan de teams en individuen die hun bijdrage hebben geleverd. Aan de fans die soms meer van de sport houden dan ik, haha, bedankt. Het zal altijd zijn hoogte- en dieptepunten hebben, maar het was leuk en eerlijk gezegd zou ik het niet veranderen. Tot het volgende avontuur."