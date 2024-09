Officieel: Lawson vervangt Ricciardo bij VCARB

Het team van Visa Cash App RB heeft bekend gemaakt wie Daniel Ricciardo gaat vervangen. Op donderdag werd bekend dat de Australiër het team gaat verlaten, en zojuist is bekend geworden dat Liam Lawson hem gaat vervangen voor de rest van het seizoen.

Lawson mag het seizoen gaan afmaken naast Yuki Tsunoda. De Nieuw-Zeelander stapte vorig jaar ook al in toen Ricciardo geblesseerd was geraakt aan zijn hand. Hij maakte toen veel indruk en het is geen geheim dat Helmut Marko een groot fan van hem is. De kans is groot dat hij volgend seizoen ook voor VCARB rijdt, het team heeft de volledige line-up nog niet gepresenteerd. Lawson fungeerde dit jaar als de reservecoureur van de Red Bull-teams.

Jumping behind the wheel for the remainder of the 2024 Formula One Season 馃挭@LiamLawson30 will be pairing up with @YukiTsunoda07 as we fight for points in the last six races.#F1 #VCARB