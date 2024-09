Tsunoda wil minder vloeken: "Misschien ben ik een beter mens geworden"

Max Verstappen ontving afgelopen weekend in Singapore een taakstraf voor het schelden in een persconferentie. Het zorgde voor de nodige ophef in de paddock. Yuki Tsunoda snapt de straf ook niet, maar hij doet wel zijn best om zelf minder scheldwoorden te gebruiken.

Visa Cash App RB-coureur Tsunoda staat bekend om zijn taalgebruik. In zijn eerste jaren in de Formule 1 zorgde hij regelmatig voor hilariteit met zijn gevloek en woede-uitbarstingen over de boordradio. Bij zijn team waren ze hier iets minder blij mee en deden ze hun best om Tsunoda rustiger te laten worden. Eerder dit jaar ontving hij in Oostenrijk echter een enorme boete voor beledigend taalgebruik over de boordradio.

In Singapore werd Tsunoda dan ook gevraagd naar de huidige ophef over het taalgebruik van de coureurs en de taakstraf van Verstappen. Na de race sprak hij zich uit bij de internationale media: "Misschien had ik niet genoeg energie om te schelden! Het was best zwaar in de auto, en misschien ben ik een beter persoon geworden. Ik ben verrast dat ik niet heb gescholden. De focus ligt op het niet schelden in de auto, maar dit draait niet om de FIA, het draait om de situatie in het algemeen. Het is iets wat ik moet verbeteren, maar ik was best verrast toen Verstappen een straf kreeg."