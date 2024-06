Tsunoda ontvangt reusachtige boete voor ongepast taalgebruik

Yuki Tsunoda is zwaar bestraft voor het schelden over de boordradio in de kwalificatie in Oostenrijk. De Japanse VCARB-coureur noemde tijdens de sessie andere coureurs 'retarded' en dat kon volgens de FIA niet door de beugel. Ze hebben hem een grote boete gegeven.

Tsunoda heeft een boete van 40.000 euro gegeven. De helft hiervan is voorwaardelijk, wat betekent dat Tsunoda dit niet hoeft te betalen als hij dit jaar niet nogmaals dezelfde fout maakt. Volgens de stewards heeft Tsunoda zijn excuses aangeboden en wist hij vanwege het feit dat Engels niet zijn eerste taal is, niet dat het een beledigende term kan zijn. Hij schrok toen hij hoorde op welke manier mensen zijn woorden kunnen opvatten. Hij stelde bij de stewards dat dit geen excuses is. De stewards zijn blij met zijn eerlijkheid, maar ze concluderen ook dat dit niet kan in een sport met een groot platform. Daarom hebben ze besloten hem deze boete te geven.