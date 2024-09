Horner vraagt meer van Perez: "Hebben twee coureurs nodig"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een lastige fase van het seizoen. Ze staan onder druk en elk puntje is van belang. In Singapore kende Sergio Perez een teleurstellend weekend en teambaas Christian Horner stelt dat Red Bull hem hard nodig heeft.

Red Bull is bezig met een tegenvallende tweede seizoenshelft. Ze zijn definitief niet meer het snelste team en ze zijn de koppositie in het constructeurskampioenschap verloren aan McLaren. In Singapore was McLaren-coureur Lando Norris oppermachtig. Max Verstappen wist de schade nog te beperken met de tweede plaats, maar zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez kwam niet veel verder dan de tiende plaats.

Maximale resultaat

Red Bull-teambaas Horner baalt van de tegenvallende race van Perez. De Britse teambaas stelt in gesprek met de internationale media dat ze hem keihard nodig hebben: "Checo zat eigenlijk dertig rondjes vast achter Nico Hülkenberg. Hij had een goede eerste ronde, maar hij had zich op de verkeerde plek gekwalificeerd en daarna had hij echt moeite om mensen in te halen. Hij worstelde ook met het vinden van grip. Op de plekken waar je juist tractie nodig hebt, werd dat pijnlijk duidelijk. Bij het uitkomen van bocht drie bijvoorbeeld, daar wil je juist zo hard mogelijk het rechte stuk op rijden. Helaas was dit het maximale voor hem."

McLaren

Horner hoopt dat Perez het snel weer goed gaat doen. Hij wijst naar de situatie in de wereldkampioenschappen en hij doet een beroep op zijn coureur: "We hebben twee coureurs nodig die op volle toeren draaien. Checo had vorige week een goed weekend, maar dit weekend wat het helaas wat zwaarder. We zullen nu echt moeten gaan presteren, zoals McLaren dat doet. Zij hebben gewoon twee coureurs op het podium. Dat zijn de grote punten die het verschil maken. Het is duidelijk dat we ervoor zorgen dat Checo zich flink gaat verbeteren."