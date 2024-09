Danner maakt zich zorgen over Horner: "Hij stuurt twee teams aan!"

De snelste ronde van Daniel Ricciardo in Singapore zorgde voor veel ophef. Door zijn snelste ronde liep Lando Norris een extra puntje mis, en bij McLaren waren ze daar niet zo blij mee. Ook Christian Danner plaatste vraagtekens bij de zaak en hij wijst naar Christian Horner.

Ricciardo reed namens VCARB de snelste ronde in de straten van Singapore. VCARB is het zusterteam van Red Bull Racing, en de Oostenrijkse renstal vecht dit jaar een titelduel uit met McLaren. Lando Norris liep het extra puntje voor de snelste ronde mis, en dat is gunstig voor Red Bull-coureur Max Verstappen. Bij McLaren waren ze boos, terwijl ze bij VCARB spraken over een soort afscheidscadeautje voor Ricciardo. Ook bij Red Bull zag men geen problemen.

Actief bemoeien

Oud-coureur en huidig commentator Christian Danner ziet wel een probleem. De Duitser wijst in gesprek met Motorsport-Magazin naar het feit dat Red Bull twee teams bezit: "Ricciardo bemoeide zich actief met het gevecht in het wereldkampioenschap, dat is een feit. Horner, Verstappen, iedereen praat erover hoe ze dat wilden doen om dit punt weg te nemen bij Norris. Je kunt niemand de schuld geven. Ik zou hetzelfde hebben gedaan als teambaas. Horner wordt betaald om het beste te doen voor zijn team en om te doen wat mogelijk is."

Horner

Danner begrijpt dan ook wel dat McLaren-CEO Zak Brown niet zo blij is met de huidige situatie. Brown wees al meerdere keren naar het feit dat Red Bull de eigenaar is van twee teams. Danner stelt dat VCARB en Red Bull Racing inniger zijn gaan samenwerken: "Na het afscheid van Franz Tost, dat was een eigen persoonlijkheid, hebben we nu Horner die beide teams aanstuurt. Met Peter Bayer en Laurent Mekies heb je twee mensen die het team leiden, maar het is Horner die echt de leiding heeft. Dat is niet oké! Het grotere geheel moet opnieuw bekeken worden."