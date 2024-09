Norris verwacht zware strijd met Verstappen: "Dominantste combinatie ooit"

Lando Norris liet in Singapore zien dat hij zeker kans maakt op de wereldtitel. Hij was oppermachtig en hij verkleinde zijn achterstand op Max Verstappen in het wereldkampioenschap. Norris wil vol voor de titel gaan, maar hij benadrukt dat Verstappen een zeer sterke tegenstander is.

Verstappen voert al sinds het begin van het seizoen het wereldkampioenschap aan. Niemand leek bij hem in de buurt te komen, maar in de afgelopen maanden is Red Bull hun voorsprong kwijtgeraakt. Norris won in Singapore zijn derde Grand Prix van het seizoen en zijn achterstand op Verstappen bedraagt nog maar 52 WK-punten. Hij wordt dan ook gezien als de voornaamste titeluitdager van Verstappen.

Afwachten

Norris wil nog altijd vol voor de wereldtitel gaan. De Britse McLaren-coureur doet daar niet geheimzinnig over in gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports: "Als team doen we het nu beter, want onze auto is sneller dan de Red Bull. Dat is een verdienste van het team. Ze leveren geweldig werk, ze zijn slimmer en ze ontwikkelen coolere zaken dan een mini-DRS. Ik werk zo hard mogelijk om de titel te pakken, maar Max probeert ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. We moeten dus afwachten."

Dominantste combinatie

Het is een spannende strijd, en men sluit niet uit dat het duel doorgaat tot de seizoensfinale in Abu Dhabi. Norris twijfelt daar een beetje aan: "Ik hoop het. Ik moet nog veel punten goedmaken en dat zal niet gemakkelijk worden. Ik strijd nu met Max en Red Bull, dat is de dominantste combinatie die we ooit hebben gezien in de Formule 1. Daar is niet per se verandering in gekomen, het is hetzelfde team en dezelfde coureur. Ik heb dus de zwaarste tegenstander die de Formule 1 ooit heeft gezien."