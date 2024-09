Rosberg ziet Red Bull-probleem: "Er is geen geschikte vervanger voor Perez"

De Red Bull-teams hebben een grote uitdaging voor de boeg. In de komende jaren zal er het nodige gaan veranderen op het gebied van de coureurs. Nico Rosberg volgt de zaak op de voet en hij ziet dat Red Bull te maken heeft met een zeer lastige situatie.

Red Bull Racing staat volgend jaar op de grid met Max Verstappen en Sergio Perez. Perez stond dit jaar al onder druk, en over Verstappen gingen er veel geruchten rond. Bij zusterteam Visa Cash App RB verlengde Yuki Tsunoda eerder dit jaar zijn contract, maar leek Daniel Ricciardo zijn vertrek aan te kondigen in Singapore. Met Liam Lawson heeft VCARB een groot talent achter de hand.

Geen geschikte vervanger

Oud-coureur Nico Rosberg ziet dat Red Bull zich in een lastige situatie bevindt. De Duitser legt zijn bevindingen uit in de podcast van Sky Sports F1: "Eigenlijk zitten ze daar in een benarde situatie, want het lijkt er niet op dat ze echt een vervanger hebben klaarstaan voor Perez. Ze zijn er nog niet van overtuigd dat Tsunoda sterk genoeg is en Ricciardo lijken ze zelfs al de deur te hebben gewezen. Er is dus niet echt sprake van een geschikte vervanger van Perez."

Gekke situatie

Rosberg vindt dit een opvallende situatie. De Duitse wereldkampioen van 2016 wijst naar zijn mening dat er geen Perez-vervanger klaarstaat en hij gaat verder met zijn betoog: "Dat maakt het alleen maar lastiger, want het is ook zo'n ontzettend gekke situatie. We weten dat Perez een goede coureur is en op bepaalde momenten kon hij zelfs Verstappen uitdagen voor de titel, zoals vorig gebeurde. Ineens is hij zover teruggevallen, dus dat is gewoon gek. Ze lijken hem nu nog de kans te geven om het jaar af te maken, maar daarna moeten ze er echt opnieuw naar gaan kijken met het oog op volgend jaar."