Coulthard vergelijkt Norris met Senna en Schumacher

Lando Norris maakte afgelopen weekend veel indruk in Singapore. De Britse McLaren-coureur schreef de race op een ijzersterke wijze op zijn naam. David Coulthard is onder de indruk en hij vergelijkt Norris met Ayrton Senna, Michael Schumacher en Lewis Hamilton.

Norris heeft momenteel het momentum stevig in handen. Hij begon goed aan de tweede seizoenshelft en hij probeert het gat met Max Verstappen te dichten. De Nederlander voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar Norris komt steeds dichterbij. In Singapore liet Norris zien dat niemand hem moet onderschatten, hij won de race met ruim twintig seconden voorsprong op Verstappen.

Masterclass

Oud-coureur en huidig analist David Coulthard was onder de indruk. De Schot stak zijn verwondering niet onder stoelen of banken in zijn analyse voor Channel 4: "Het was een masterclass, op een kusje met de muur en het missen van een bocht na. Verder zat het dicht bij perfectie. Alleen zijn blokkeermomentje en het raken van de muur in bocht 14 verraste me. Maar wat een optreden, mens en machine waren echt in optimale harmonie."

Senna

Coulthard zag dat Norris al vroeg in het weekend duidelijk maakte dat hij de favoriet was. Hij trekt een vergelijking met Oscar Piastri: "Lando zat er vanaf VT1 bovenop en hij had de overhand ten opzichte van Piastri, die overigens wel goed terugkwam en een podiumplaats opeiste. Het is net alsof Lando niet weet hoe geweldig en belangrijk zijn optredens momenteel zijn. Hij is zo bescheiden en benaderbaar. Ik heb maar een kleine stem, maar ik wil hem vergelijken met prestaties op het niveau van Ayrton Senna, Michael Schumacher en Lewis Hamilton in hun beste dagen. We kunnen allemaal een Grand Prix winnen door geluk, maar dit was echt uitzonderlijk."