Ralf Schumacher kraakt straf Verstappen: "Waarschuwing was genoeg"

Afgelopen weekend ontstond er in Singapore veel ophef rondom de taakstraf van Max Verstappen. Hij ontving deze straf voor het schelden tijdens een persconferentie. Verstappen krijgt veel steun en Ralf Schumacher is zeer kritisch op de communicatiewijze van FIA-president Mohammed Ben Sulayem.

Ben Sulayem stelde vlak voor het raceweekend dat hij klaar is met het gevloek van de coureurs. In een interview met Motorsport.com wees hij naar het taalgebruik van de coureurs over de boordradio, en dat leverde hem veel kritiek op. In Singapore gebruikte Verstappen op de persconferentie op de donderdag het woordje 'fucked'. Dit taalgebruik leverde hem een taakstraf op, en dat zorgde voor veel kritiek.

Stoppen

Verstappen was woedend en hij weigerde daarna uitgebreid antwoord te geven tijdens andere persconferenties van de FIA. Na de race stelde Verstappen dat hij mogelijk gaat stoppen als het op deze manier doorgaat. Oud-coureur Ralf Schumacher legt aan de Duitse tak van Sky Sports uit dat hij dit wel begrijpt: "Hij is onafhankelijk, hij heeft genoeg geld en hij heeft vaak gezegd dat hij niet voor altijd in de Formule 1 zal rijden. Daarom zou ik het ook niet uitsluiten."

Vernederen

Schumacher staat dan ook volledig achter Verstappen. De Duitse oud-coureur spreekt zijn steun uit en haalt flink uit naar FIA-president Ben Sulayem: "Hij is ongeveer net zo goed in communiceren als onze bondskanselier Olaf Scholz. Als je zoiets doet, dan moet je de coureurs erbij betrekken. Dan stap je naar de vakbond van de coureurs en leg je uit hoe, waarom en waarvoor. Maar om Max dan zo te vernederen en te straffen, een waarschuwing was genoeg geweest."