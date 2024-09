Officieel: VCARB neemt afscheid van Daniel Ricciardo

Het team van Visa Cash App RB heeft het vertrek van Daniel Ricciardo officieel gemaakt. De Australiër was bezig met een tegenvallend seizoen en zijn vertrek hing in de lucht. In Singapore nam hij al emotioneel afscheid van de paddock.

Ricciardo's afscheid komt voor niemand als een verrassing. In Singapore reed hij zijn laatste race en werd er afscheid van hem genomen. In een bericht op sociale media bedankt teambaas Laurent Mekies hem voor zijn bewezen diensten. De kans is groot dat Liam Lawson hem voor de rest van het seizoen gaat vervangen.

Thank you Daniel 💙

⁰Laurent Mekies on Daniel: “He has brought a lot of experience and talent to the Team with a fantastic attitude, which has helped everyone to develop and foster a tight team spirit.”#F1 #VCARB pic.twitter.com/cqKrbFAehU