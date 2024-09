Red Bull overwoog puntje Perez op te offeren voor snelste ronde

Daniel Ricciardo pakte met zijn snelste ronde in Singapore een belangrijk puntje weg bij Max Verstappen zijn titelrivaal, Lando Norris. Volgens Sergio Perez had de Mexicaan bijna de plaats van de VCARB-coureur ingenomen, want Red Bull dacht er volgens hem serieus over na om zijn puntje op te offeren voor de snelste ronde.

Het Grand Prix-weekend in Singapore leek voor Max Verstappen en Red Bull Racing opnieuw een ramp te gaan worden. De Nederlander had op vrijdag totaal geen snelheid en niks leek te werken bij de drievoudig wereldkampioen. Maar na wat aanpassingen ging het op de zaterdag toch beter lopen bij Verstappen. De Nederlander noteerde een vierde tijd in de derde training en kwam na een spannende kwalificatie tot een verrassende tweede tijd. Op deze positie kwam hij op zondag, na een race in niemandsland, ook over de finish.

Ricciardo pakt snelste ronde Norris af

Lando Norris, die de GP van Singapore oppermachtig wist te winnen, leek acht punten in te gaan lopen op zijn titelrivaal. De McLaren-rijder had naast het behalen van de overwinning ook de snelste ronde in de race gereden. De Brit noteerde op de harde band een 1:34.9 en reed de race daarna rustig uit. Hij had echter geen rekening gehouden met Daniel Ricciardo, die tijdens zijn vermoedelijk laatste Formule 1 Grand Prix in de voorlaatste ronde een pitstop maakte en een setje softs onder zijn bolide liet monteren. Op deze set zachte banden noteerde hij een 1:34.4, waardoor hij zijn vermoedelijk laatste Grand Prix niet alleen met de snelste ronde afsloot, maar hij kaapte ook nog eens een belangrijk puntje weg bij de titelrivaal van Max Verstappen.

Snelste ronde Ricciardo helpt Verstappen daadwerkelijk

Het helpt de Red Bull-rijder wel degelijk in de strijd om het wereldkampioenschap, want de Nederlander kan door dat ene puntje dat bij Norris werd weggekaapt nu elke Grand Prix en sprintrace zonder de snelste ronde als tweede over de finish komen. Mocht Norris dan alles winnen met de snelste ronde, dan komt de McLaren-rijder één puntje tekort op Verstappen.

Red Bull overwoog Perez in te zetten

Verstappen was daarom ook zeker blij met de snelste ronde van de Australiër en bedankte hem na de race ook over de boordradio. Maar het had ook zomaar zo kunnen zijn dat Verstappen zijn teamgenoot na de race had moeten bedanken. Red Bull dacht er namelijk over na om Sergio Perez zijn teamgenoot op dezelfde manier te laten helpen. In tegenstelling tot Daniel Ricciardo had dat de Mexicaan een punt gekost, omdat hij daarvoor P10 op had moeten geven. Met een stop was de man uit Guadalajara namelijk teruggevallen naar P12.

"Ik heb eigenlijk geen idee hoe alles nu eigenlijk is gelopen", vertelde Perez na de race tegenover de internationale media. "Volgens mij dacht het team er wel over na, maar wie heeft nu uiteindelijk die snelste ronde gepakt?", vroeg hij zich na de race af. "Uiteindelijk besloten wij in ieder geval om vast te houden aan de tiende plaats. Dat ging dan ook om één punt. Dus ja, het team dacht er op dat moment wel over na, maar uiteindelijk is het niet gebeurd."