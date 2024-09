Rosberg ziet Norris vreemde fouten maken: "Dat moet hij kwijtraken"

Lando Norris schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Singapore op zijn naam. De Britse McLaren-coureur kwam met een enorme voorsprong over de streep, maar hij maakte wel een paar flinke fouten. Nico Rosberg vindt die momentjes van Norris verbazingwekkend.

Norris kwam met ruim twintig seconden voorsprong op Max Verstappen als winnaar over de streep in Singapore. Hij reed een goede race, maar hij kwam wel een paar keer goed weg. In de eerste fase van de race schoot hij bijna rechtdoor de muur in, maar wist hij nog net op tijd zijn fout te herstellen. Later in de race ging het weer bijna mis en schampte hij de muur. Beide momenten hadden hem de race kunnen kosten.

Vreemd

Nico Rosberg schrok zich rot. De Duitse oud-coureur vond het flinke fouten. In de podcast van Sky Sports F1 legt Rosberg zijn mening uit: "Ik schrok een beetje van wat daar gebeurde, want hij raakte de muur twee keer. Het waren twee flinke momenten, waar hij het geluk had dat hij niet uitviel. In de hairpin ging hij kilometers van de baan af en verremde hij zich. Het was geen klein foutje, het was een flinke remfout. De andere keer raakte hij de muur op dezelfde plek waar George Russell vorig jaar de muur raakte toen hij crashte in de laatste ronde. En misschien ben je ook nog vergeten dat hij van de baan ging toen hij een Williams op een rondje zette. Er waren dus drie momenten, en dat is best vreemd."

Wereldkampioenen

Rosberg vond het opvallend, en hij vergelijkt Norris met meerdere wereldtoppers. De Duitse wereldkampioen van 2016 vervolgt zijn verhaal: "Ik kan me niet herinneren dat Max Verstappen, Lewis Hamilton of ikzelf drie van zulke fouten hebben gemaakt met zo'n voorsprong. Het was echt vreemd. Ik weet dat Singapore zwaar is qua fysiek en concentratie, maar ik weet niet waardoor deze foutjes worden veroorzaakt. Maar we weten dat Lando deze kleine foutjes altijd maakt. We hebben dat al eerder bij hem gezien en hij moet dat kwijtraken als hij dit jaar voor de titel wil vechten."