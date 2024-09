Marko wijst naar Norris: "Onze achterstand is alarmerend"

Lando Norris won de Grand Prix van Singapore afgelopen weekend op een oppermachtige manier. Zijn voorsprong op Max Verstappen bedroeg ruim 20 seconden. Helmut Marko begint zich zorgen te maken en hij stelt dat de achterstand van Red Bull alarmerend is.

Red Bull en Verstappen moesten in Singapore de schade gaan beperken. Ze wisten dat het stratencircuit van Marina Bay niet goed bij hun auto paste, dus ze waren uiteindelijk wel blij met de tweede plaats. Norris wist hierdoor niet heel erg veel punten in te lopen in het wereldkampioenschap. Norris en zijn team McLaren waren echter wel heel machtig in Singapore, en dat zorgt voor kopzorgen bij Red Bull.

Red Bull-adviseur Helmut Marko spreekt zich normaal gesproken altijd na de race uit. In Singapore was dat niet het geval, en hij legt het uit aan OE24: "Ik ben onmiddellijk vertrokken zodat ik de vlucht naar huis kan pakken." Vanaf het vliegveld liet hij weten dat hij zich zorgen maakt: "Het is waanzinnig hoe Norris wegreed. Onze achterstand is alarmerend. We hebben dringend prestaties nodig. Godzijdank hebben we nu vier weken om hier aan te gaan werken. Er moet nog heel erg veel gebeuren." Marko wijst naar het gat dat tussen de races in Singapore en Austin zit. Het seizoen gaat pas 18 oktober weer verder.