Wolff : "Beide coureurs hadden last van oververhitting"

Het team van Mercedes liet hun coureurs na afloop van de Grand Prix van Singapore niet verschijnen in de mediapen. George Russell en Lewis Hamilton hadden een zware race achter de rug, en teambaas Toto Wolff legt uit waar de twee mannen last van hadden.

De Grand Prix van Singapore wordt gezien als één van de zwaarste races op de Formule 1-kalender. Het is altijd bloedheet in het land en de luchtvochtigheid is hoog. Daarnaast klagen Russell en Hamilton ook al weken over een bloedheet stoeltje. Ze reden wel een aardige race, want ze kwamen als vierde en zesde over de streep. Russell had het zwaar, aangezien hij tijdens de race liet weten dat zijn auto aanvoelde als een sauna.

Mercedes-teambaas Toto Wolff verscheen na afloop van de race wel bij de internationale media. De Oostenrijkse teambaas legde aan Motorsport.com uit waarom zijn coureurs niet spraken met de pers: "Ze hadden allebei last van oververhitting, maar het gaat nu weer goed met ze. Ze hebben een ijsbad genomen, en volgens mij heeft dat wel wat geholpen." Wolff was niet helemaal tevreden met het resultaat in de race en hij wees naar de strategie van Hamilton: "We namen een keuze gebaseerd op het feit dat historische gezien in Singapore het een beetje is als in Monaco, namelijk een optocht. We dachten dat we Lewis op de softs een kans gaven bij de start, want dat zou de enige inhaalmogelijkheid zijn."