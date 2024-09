Alonso tevreden met P8: "Scoren vier punten meer dan we 48 uur geleden hadden gedacht"

Fernando Alonso is de Grand Prix van Singapore gefinisht op P8. Dit heeft de Spanjaard kunnen bewerkstelligen door een uitstekende strategie van zijn team, Hierdoor kon hij afrekenen met zijn grootste concurrent dit weekend en werden er vier punten meer gescoord dan op voorhand verwacht werd.

Aston Martin-coureur Fernando Alonso heeft een prima weekend afgewerkt in Singapore. De 43-jarige kwalificeerde zich 'onverwachts' als zevende en kwam uiteindelijk als achtste over de finish op zondag. Hij rekende tijdens de race af met zijn grootste concurrent in Singapore, Nico Hülkenberg. De Duitser had zich op zaterdag nog nipt voor Alonso gekwalificeerd, maar moest het tijdens de race afleggen tegen de Spanjaard, die zijn team prijst voor de goede strategie.

"Het was een solide race", vertelt de Aston Martin-rijder tegenover Viaplay. "De snelheid over één ronde was wel een puntje dit weekend, maar we hebben goede punten gescoord voor het team. De strategie van het team was ook goed, want we zaten achter Nico [Hülkenberg, red.] en deden een undercut op hem. We stopten namelijk vier rondes eerder. Uiteindelijk scoren we vier punten meer dan we 48 uur geleden hadden gedacht."

Maximum

Op de vrijdag was Aston Martin nog nergens te bekennen. Het team had totaal geen snelheid en punten leken er ook niet in te zitten. Het team maakte volgens Alonso geen noemenswaardige aanpassingen aan de AMR24, maar het ging na de derde training toch ineens lopen. Dit resulteerde uiteindelijk ook in de vier punten die Alonso tijdens de race op het Marina Bay Street Circuit heeft gescoord. Was dit het maximaal haalbare met de huidige Aston Martin-bolide?

"Ja, het was zeker het maximum. We hadden vijftiende of zestiende moeten zijn als we naar de snelheid over één ronde kijken, en we zijn uiteindelijk als achtste geëindigd, twee seconden achter een Ferrari", aldus een tevreden Alonso.