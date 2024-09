Ricciardo hint op einde van Formule 1-loopbaan

De kans is groot dat Daniel Ricciardo in Singapore zijn laatste race heeft gereden. De Australiër wordt al dagen in verband gebracht met een vroegtijdige exit, en die kans wordt met de minuut groter. Ricciardo lijkt zelf al te hinten op een afscheid van de Formule 1.

In Singapore reed Ricciardo een opvallende race. Hij moest zijn teamgenoot Yuki Tsunoda erlangs halen en in de slotfase haalde zijn team Visa Cash App RB hem naar binnen voor een vers setje zachte banden. Hij noteerde de snelste ronde en hierdoor liep Lando Norris het extra puntje hiervoor mis. Voor Max Verstappen is dat belangrijk in de strijd om het wereldkampioenschap.

Verdrietig nieuws

Mogelijk was het een soort afscheidscadeautje van Ricciardo, want de kans is groot dat hij in Austin plaats moet maken voor Liam Lawson. Na de race in Singapore werd Ricciardo door Viaplay gevraagd naar zijn toekomst: "Ik ben zeker uitgeput na deze race. Ik wil niet zeggen dat het verdrietig nieuws is en ik kijk positief terug op dat ik de sport heb bereikt en dat ik er zo lang in heb mogen rijden. Ik heb iets van 250 races gereden. Als het zo is, wil ik niet het verdrietige spelletje spelen."

Austin

Bij de terugkomst in het onderkomen van VCARB kreeg Ricciardo een erehaag, want alleen nog maar voor nog meer speculatie zorgt. Ricciardo lijkt zich te realiseren dat het boek bijna dicht is: "Er is een kans dat je me niet ziet in Austin. We gaan het zien. Texas is mijn thuis en tegelijkertijd is het ver weg van huis. Je weet het nooit, maar we weten dat er een officiële beslissing gaat worden genomen. Ik verwacht het snel."