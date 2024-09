Horner tevreden met P2 Verstappen: "Hadden we vrijdag voor getekend"

Max Verstappen kende een prima race Grand Prix van Singapore. Lando Norris was veel te snel, maar de rest van het veld hield hij ruim achter zich. Red Bull-teambaas Christian Horner kan zeker leven met de tweede plaats van de Nederlander, en zegt dat Red Bull hier vrijdag voor getekend had.

Voor Max Verstappen en Red Bull Racing leek het Grand Prix-weekend in Singapore opnieuw een rampweekend te gaan worden. De Nederlander kwam vrijdag niet verder dan een vijftiende tijd, die bijna 1,4 seconden langzamer was dan die van titelrivaal Lando Norris. Ook de lange run van de drievoudig wereldkampioen was ronduit slecht te noemen. Niks leek te werken en het leek opnieuw een lang weekend te gaan worden voor het team uit Milton Keynes.

Maar na wat aanpassingen ging het op zaterdag opeens beter lopen bij de kampioenschapsleider, en tijdens de kwalificatie leek hij zelfs mee te kunnen strijden voor de pole position. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met P2, waar ze bij Red Bull niet meer op hadden gerekend na vrijdag. Deze tweede positie hield Verstappen, die stiekem hoopte voor de overwinning te kunnen gaan, tijdens de race uitstekend vast. Hij moest 21 seconden toegeven op een oppermachtige Norris, maar hield de rest van het veld op geruime afstand.

"Het was een goede ommekeer"

Als Christian Horner na de race gevraagd wordt of hij kan leven met de tweede plek, is zijn antwoord veelzeggend. "Als deze tweede plek ons vrijdag was aangeboden, hadden we er meteen voor getekend", vertelt de Brit tegenover Viaplay. "Het was een goede ommekeer. Mijn felicitaties aan Lando [Norris, red.] en McLaren, zij waren simpelweg te snel vandaag. Max heeft alles gedaan wat hij kon doen en heeft de rest van het veld achter zich gehouden. We hebben nu een maand om meer performance te vinden", aldus de Red Bull-teambaas.

Tractieproblemen voor Perez

Voor de teamgenoot van Verstappen, Sergio Perez, was het een dramatisch weekend. De Mexicaan, die in Bakoe nog zo veel sneller wad dan de Nederlander, kwam er dit weekend totaal niet aan te pas. Tijdens de kwalificatie kwam hij niet verder dan P13 en dit kon hij tijdens de race niet meer goedmaken. De zesvoudig Grand Prix-winnaar had namelijk veel problemen om in te halen op het Marina Bay Street Circuit. Door een uitstekende eerste ronde kwam de man uit Guadalajara nog wel tot P10, maar meer zat er niet in voor de Mexicaan.

Maar waarom had Perez zo veel problemen met inhalen? "Hij had onwijs veel problemen met de tractie. Hij kon geen goede exit krijgen uit de cruciale bochten, waardoor hij niet kon inhalen. In de eerste ronde racete hij goed met de ellebogen, waardoor hij nog wat plekken kon winnen. Het is frustrerend om maar één puntje te pakken", aldus de 50-jarige teambaas.