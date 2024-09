Piastri trots op McLaren: "Auto was echt exceptioneel"

In de schaduw van zijn teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen kwam Oscar Piastri vandaag als derde over de streep. De Australiër moest er hard voor werken, maar daar maakte hij zich niet druk om. Hij was blij met zijn podiumplaats in het bloedhete Singapore.

Piastri moest de race van buiten de top drie starten na een mindere kwalificatie. In de race moest hij vandaag een paar duels uitvechten en wachtte McLaren heel erg lang met het naar binnenhalen van hem. Piastri hield het hoofd koel in het warme Singapore, en de derde plaats was een perfecte beloning. Zijn team McLaren kon hierdoor uitlopen in het constructeurskampioenschap.

Na afloop van de race moest Piastri eventjes bijkomen. De jonge Australiër feliciteerde Norris en veegde eventjes het zweet van zijn voorhoofd. Hij pakte de microfoon aan en sprak daarna met interviewer van dienst David Coulthard: "Het was een goede race en een goed herstel na de kwalificatie van gisteren. Het was gisteren niet mijn beste middag, maar het is fijn om weer op het podium te staan. We hadden een snelle auto en we hadden een goede strategie om de Mercedes in te halen. Dus ik wil het team bedanken, want de auto was echt exceptioneel dit weekend."