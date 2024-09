Oppermachtige Norris maakt het zichzelf niet makkelijk in Singapore

Lando Norris heeft op dominante wijze zijn derde racewinst van 2024 op zijn naam geschreven. In Singapore had de 24-jarige Brit niks van de concurrentie te duchten en finishte hij ruim 21 seconden voor naaste belager Max Verstappen. Hij had wel een paar angsitige momenten, omdat hij het zichzelf 'niet gemakkelijk maakte'.

McLaren-rijder Lando Norris heeft het gat met titelrivaal Max Verstappen opnieuw met zeven punten verkleind. De man uit Bristol wist vanaf pole te domineren en leidde de race van start tot finish. Uiteindelijk kwam hij met ruim 21 seconden voorsprong op Verstappen over de finish. Dat was een aantal ronden voor het einde zelfs dertig seconden, maar Norris kon door zijn enorme voorsprong rustig aan naar de finishen cruisen. Hoe kijkt hij zelf terug op zijn race?

"Het was een geweldige race. Ik had alleen wel te veel close calls, vooral in het midden van de race, maar die waren wel gecontroleerd, denk ik", verklaart de drievoudig Grand Prix-winnaar tegenover F1.com. "De auto was echt geweldig. Ik kon pushen en vloog de hele race. Aan het einde kon ik zelfs rustig aan doen. Het was een toprace, ik ben wel een beetje buiten adem, maar het was erg leuk."

Schrikmomenten

Norris verwijst zelf al even naar zijn 'close calls', maar dat waren toch wel twee behoorlijke schrikmomentjes voor de Brit. Eerst remde hij net voor zijn eerste pitstop te laat bij het ingaan van bocht veertien, waardoor hij heel licht de muur raakte met zijn voorvleugel. En een kleine vijftien ronden later nam hij een iets te wijde lijn bij het insturen van bocht tien (waar George Russel vorig jaar in de laatste ronde in de muur belandde) en kuste hij de muur met zijn rechterachterband. De 24-jarige rijder kwam er mee weg, maar waarom nam hij dat risico met zo'n grote voorsprong?

"Het is niet dat ik over de limiet van de auto ga, maar ik kan dan te veel chillen. Misschien was het ook wel een combinatie van beiden. Het was ook erg tricky, want het is makkelijk om je banden te blokkeren. Ik bleef echter wel pushen, want ik wil niet een seconde voorliggen, maar ik wil het grootste gat naar achter hebben dat mogelijk is. Het was leuk, heb de maximale punten gehaald [Ricciardo pakte zijn laatste punt nog af door de snelste ronde te rijden in ronde 62, red.] en goed om Oscar op het podium te zien. Dus het was een goede dag voor het team", aldus Norris.

"Ben nu een beetje duizelig"

De Grand Prix van Singapore staat door de enorme luchtvochtigheid bekend als een van de zwaarste races van het Formule 1-seizoen. Norris vond het, ondanks zijn grote voorsprong ook geen gemakkelijke race, maar dat kwam vooral door hemzelf. "Het was hetzelfde als Qatar vorig jaar. Ik maakte het mezef niet makkelijk en had het mezelf makkelijker kunnen maken, dus ik ben nu ook een beetje duizelig. Verder gaat alles goed", besluit de Brit.