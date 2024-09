Stella hoopt dat Verstappen en Norris zich gaan gedragen

Titelrivalen Lando Norris en Max Verstappen starten de Grand Prix van Singapore vandaag vanaf de eerste startrij. Dit kan voor veel spektakel gaan zorgen. McLaren-teambaas Andrea Stella hoopt dat een scenario als bij Senna en Prost uit gaat blijven bij de start.

Verstappen voert nog altijd het wereldkampioenschap aan. Norris komt steeds dichter bij, en een zege in de straten van Singapore kan hem helpen in deze strijd. De twee coureurs zijn goede vrienden, maar het is niet uitgesloten dat ze vandaag vol de strijd met elkaar aangaan. Bij McLaren lijken ze zich daar een beetje zorgen over te maken, ook met het oog op de start van de race.

McLaren-teambaas Andrea Stella wijst namelijk naar één van de grootste duels uit de geschiedenis van de sport. Hij doet zijn uitspraken in gesprek met de internationale media: "Ik had een startopstelling gehad met twee McLarens op de eerste rij, want dat zou ons wat bescherming hebben gegeven. Maar vanuit het perspectief van het racen, de Formule 1 en het spektakel, is dit een interessante startgrid. Ik hoop dat de race zonder problemen verloopt. Niemand wil het soort incidenten zien wat Alain Prost en Ayrton Senna bijvoorbeeld hadden in Suzuka. We willen racen, we willen dat de beste auto wint. We willen de spanning van de afgelopen jaren terugzien."