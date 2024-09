Dag 3 in Singapore: Afscheid van een smaakmaker

Gisteren werd op het stratencircuit van Marina Bay de Grand Prix van Singapore verreden. Het was een race zonder veel spektakel, maar er waren wel veel opvallende dingen. Het leek erop dat het de laatste race van Daniel Ricciardo was, de Australiër is nog altijd een geliefde coureur. Maar nu lijkt zijn loopbaan in de koningsklasse voorbij te zijn.

Het is geen geheim dat Daniel Ricciardo onder druk staat. Zijn prestaties vallen tegen en hij staat slechts op de veertiende plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft dit seizoen twaalf WK-punten gescoord, en hij pakte in Canada zijn beste resultaat met een achtste plaats. Het klinkt als een redelijk seizoen voor een coureur in het middenveld, maar Ricciardo wilde helemaal niet rondrijden in het middenveld.

Ricciardo begon namelijk met een groot doel aan het seizoen: terugkeren bij het grote Red Bull. Bij Red Bulls zusterteam Visa Cash App RB moest hij scoren en hopen dat Sergio Perez door de mand zou zakken. De top van Red Bull Racing maakte er geen geheim van dat dit het plan was. Al snel werd echter duidelijk dat Ricciardo niet in vorm was. Hij begon het seizoen met teleurstellende resultaten, terwijl Perez aardig begon aan het jaar.

Perez stond vlak voor de zomerstop onder druk, en de naam van Ricciardo werd dan ook genoemd als mogelijke vervanger. Het bizarre was, op dat moment werd er ook gesproken over een exit van de Australiër zelf. Beide mannen mochten echter hun stoeltje behouden, maar in de afgelopen dagen gingen er veel geruchten rond over Ricciardo's toekomst. Volgens sommigen zou Ricciardo niet eens in Singapore rijden, terwijl anderen stelden dat Singapore zijn laatste race zou zijn.

Opvallende race

Inmiddels lijkt het erop dat het laatste de waarheid is. Op donderdag deed Ricciardo nog geheimzinnig, maar gisteren waren de emoties groot. Met de tranen in zijn ogen stond Ricciardo de media te woord, en zijn teambaas Laurent Mekies stelde in het persbericht na de race dat dit zomaar eens de laatste race van de 'Honey Badger' kon zijn. Het werd pijnlijk duidelijk dat Ricciardo's avontuur in de koningsklasse ten einde lijkt te zijn gekomen.

In Singapore reed Ricciardo een opvallende race. Na een mislukte kwalificatie begon de Australiër de race vanuit het achterveld. Hij startte op de zachte banden, maar hij wist niet naar voren te komen. Halverwege de race liet hij Tsunoda passeren en reed hij een kansloze race. In de absolute slotfase van de race haalde VCARB Ricciardo naar binnen voor een extra pitstop. Hij kreeg een vers setje softs en hij noteerde de snelste ronde.

Afscheidcadeautje

Volgens Mekies was het een soort afscheidscadeautje voor Ricciardo, maar het lijkt erop dat het ergens anders om ging. De snelste ronde stond op dat moment op naam van Lando Norris, de titelrivaal van Max Verstappen. Doordat Ricciardo de snelste ronde reed, verloor Norris het extra puntje hiervoor. Aan het einde van het seizoen kan dit zomaar belangrijk zijn in de titelstrijd, en Verstappen bedankte de Australiër dan ook na de race.

In de TV-pen liet Verstappen aan elke cameraploeg die erom vroeg weten dat Ricciardo een fijne collega is, en bovenal een vriend. In zijn eerste jaren bij Red Bull was Ricciardo zijn teamgenoot, en ze vormden een geestig duo. Het waren de hoogtijdagen van Ricciardo's populariteit. Met zijn altijd aanwezige glimlach en grappige uitspraken werd hij steeds meer en meer één van de gezichten van de sport.

Smaakmaker

Ricciardo was niet alleen een clown, hij was ook een geweldige coureur. In zijn loopbaan wist hij acht keer te winnen, stond hij drie keer op pole en beklom hij 32 keer het podium. In de laatste jaren doofde het vuur, Danny Ric was niet langer een racende superster. Hij was nu gewoon een superster. Zijn populariteit was nog altijd groot, maar op de baan werd hij naar huis gereden door Tsunoda. In Singapore stapte Ricciardo emotioneel uit zijn auto. Met de tranen in zijn ogen sprak hij uitgebreid met de media. Toen hij terugkeerde bij zijn team kreeg hij een erehaag en zijn collega's hadden mooie woorden voor hem klaarliggen. Er is nog niets officieel, maar Ricciardo's F1-jaren lijken voorbij te zijn. De Formule 1 verliest één van zijn smaakmakers, maar helaas was hij dit jaar vooral een smaakmaker naast de baan.