VCARB-teambaas hint op mogelijk vertrek Ricciardo

De kans is groot dat Daniel Ricciardo in Singapore zijn laatste Grand Prix heeft gereden. Het lijkt erop dat hij vanaf Austin wordt vervangen door Liam Lawson. Er is nog altijd geen officieel bericht naar buiten gekomen, maar Visa Cash App RB-teambaas Laurent Mekies doet er niet geheimzinnig over in het persbericht van het team.

Ricciardo staat al het hele jaar onder druk bij het team van VCARB. De Australiër kan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda niet bijhouden en zijn prestaties vallen tegen. Voorafgaand het raceweekend in Singapore gingen er al veel geruchten rond over de toekomst van Ricciardo. De coureur was na afloop van de race zeer emotioneel en hij leek er op te hinten dat zijn avontuur in de Formule 1 voorbij is.

Ricciardo reed in Singapore de snelste ronde en hij kwam als achttiende over de streep. VCARB-teambaas Laurent Mekies doet er niet geheimzinnig over in het officiële persbericht van het team: "Daniel had een agressieve strategie en hij startte op de softs. Hij noteerde een paar goede rondjes tijdens de race, maar hij had geen kans om terug te komen naar de goede posities. Hij gaf niet op en hij vocht de hele race. Aangezien dit mogelijk Daniels laatste race is, wilden we hem de kans geven om de snelste ronde te rijden."