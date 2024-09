Teleurgestelde Piastri wijst na kwalificatie naar Pirelli

Oscar Piastri kwam tijdens de kwalificatiesessie in Singapore niet verder dan een vijfde plaats. Na de sessie is hij erg teleurgesteld, want er had meer in gezeten volgens de Australiër, die vooral naar de Pirelli-banden wijst.

Na zijn knappe overwinning in Bakoe wilde Oscar Piastri zijn goede vorm doorzetten op het Marina Bay Street Circuit. De Australiër loopt echter al het hele weekend achter de feiten aan. Teamgenoot Lando Norris is constant een flink stuk sneller en dan kwam ook in de kwalificatie tot uiting. Waar de Brit met de pole aan de haal ging, moest Piastri genoegen nemen met P5.

"In de trainingen had ik moeite om een goede pace te rijden, maar in de kwalificatie voelde ik me comfortabeler in de auto en sterker", vertelt Piastri tegenover Motorsport.com. "In Q2 was ik bijvoorbeeld heel sterk. Maar in Q3 waren al mijn rondjes verschrikkelijk. De laatste ronde leek wat sneller te zijn en op het niveau van mijn Q2-ronde, maar ja, aan het einde van de ronde had ik een klein momentje."

Pirelli-banden

Dat momentje kwam volgens Piastri vooral door de Pirelli-banden die volledig wegzakten. "De banden dit weekend... Als je een foutje maakt, dan verpesten zij het helemaal voor je. Dat is heel frustrerend. Het ging echt om één moment. Ik had het idee dat ik gedurende de ronde wel wat van de banden had gevraagd, maar niet zo gek veel. In bocht 14 had ik ineens heel veel wielspin en in bocht 15, 16 en 17 eindigde ik bijna in de muur. En dat allemaal door één momentje wielspin."

"Onze racepace ziet er goed uit"

De McLaren-rijder, die dus vanaf P5 moet komen, hoopt morgen wel wat plaatsen te kunnen winnen. Al houdt hij ook een slag om de arm. "We gaan ons best doen. Onze racepace ziet er goed uit, maar dit is niet de makkelijkste baan om in te halen, dus we gaan zien wat we kunnen doen. Het is wel duidelijk dat hier niet heel veel kansen liggen om iets magisch te doen, zoals in Bakoe, maar we gaan zien wat me lukt", besluit de tweevoudig Grand Prix-winnaar.