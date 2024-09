Sainz steekt hand in eigen boezem: "Schatte de situatie verkeerd in"

Carlos Sainz kende lastige kwalificatie in Singapore. De Spanjaard had totaal niet de snelheid en crashte ook nog eens in Q3. Na de kwalificatie is hij dan ook schuldbewust.

Het Grand Prix-weekend in Singapore is er voor Carlos Sainz nog niet een om over naar huis te schrijven. De 30-jarige Ferrari-rijder is al het hele weekend flink trager in vergelijking met teamgenoot Charles Leclerc, doordat hij erg worstelt met zijn SF-24. Dit kwam tijdens de kwalificatie nog maar eens op een pijnlijke manier tot uiting. De Madrileen parkeerde zijn bolide namelijk hard in de muur, nog voordat hij aan zijn eerste run begonnen was.

Na de kwalificatie steekt de Spanjaard zijn hand in eigen boezem. "Ik heb tot nu toe een lastig weekend", verklaart Sainz tegenover Viaplay. "Ik heb het gevoel niet in de auto en kreeg de banden niet in de juiste window tijdens de kwalificatie. Op datzelfde moment moest ik een aantal auto's voorbij laten aan het einde van mijn outlap. En toen ik mijn ronde wilde gaan starten, had ik bijna geen grip. Ik schatte de situatie verkeerd in en verloor de controle over de auto", aldus de schuldbewuste Ferrari-rijder.

Vorig jaar won de drievoudig Grand Prix -winnaar hier nog, maar hij zal nu door zijn crash vanaf P10 moeten gaan starten. Wat ging er door zijn hoofd toen hij crashte? "Het was iets wat ik totaal niet had verwacht. Dit is me nog nooit overkomen tijdens mijn carrière. Maar er is altijd een eerste keer, en daar moet ik van leren", besluit de Madrileen.