Sainz steekt de baan over en moet naar de stewards

Carlos Sainz kende een rampzalige zaterdag in Singapore. Aan het begin van Q3 in de kwalificatie schoof hij achterwaarts de muur in in de laatste bocht. Sainz moet zich nu bij de stewards melden, omdat hij daarna een mogelijke overtreding maakte toen hij terugliep naar de pits.

Sainz stak namelijk de baan over om de pitlane te betreden. Op dat moment reden er geen auto's meer op het circuit, omdat er een code rood was. Toch moet hij zich voor dit incident verantwoorden bij de stewards op het circuit van Marina Bay. Sainz heeft de baan mogelijk overgestoken zonder dat hij daar toestemming voor had. Als een coureur geen toestemming heeft gekregen voor dit feit, dan is dat een overtreding. Regelmatig zorgt dit voor boetes, reprimandes of waarschuwingen.