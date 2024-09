Derde tijd geschenk voor Hamilton: "Kwalificaties al hele jaar een ramp"

Lewis Hamilton maakte vandaag de top drie compleet in de kwalificatie in Singapore. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was blij, want zijn kwalificaties zijn dit jaar niet om over naar huis te schrijven. Dat betekende dus dat Hamilton met een goed gevoel kan toeleven naar de zondag.

In de kwalificatie was het lang onduidelijk wie de pole position zou pakken. Het leek wel een gokspelletje, want veel coureurs vonden zichzelf terug aan de top van de tijdenlijsten. Aan het einde van de sessie bleek Lando Norris een maatje te groot voor de rest van het veld, maar dat maakte Lewis Hamilton niets uit. De derde tijd is voor hem een lichtpuntje na een serie van slechte zaterdagen.

Hamilton straalde dan ook toen hij zich na de kwalificatie uitsprak bij interviewer van dienst James Hinchcliffe. Na de bedankjes aan de fans besprak hij zijn sessie: "De kwalificaties zijn voor mij al het hele jaar een ramp, en ik heb er hard aan gewerkt om weer terug te keren aan de top. Uit het niets kwam de auto tot leven, en dat is voor het eerst in lange tijd het geval in de kwalificatie. De rode vlag was jammer, want we kwamen net in een ritme, maar dat was voor iedereen hetzelfde. Ik denk dat er nog een beetje in de auto zat, maar ik ben dankbaar."