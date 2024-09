Norris rekent zich nog niet rijk: "Gaat nu om perfectioneren"

Het team van McLaren liet op de vrijdag in Singapore zien dat ze de favorieten zijn voor de zege. Lando Norris kende twee sterke vrije trainingen, maar hij is niet helemaal zeker van zijn zaak. Norris stelt dat de sterke punten van zijn team ook hun zwaktes zijn.

Norris begon de dag goed met de tweede tijd in de eerste vrije training in de straten van Singapore. In de tweede vrije training noteerde Norris de snelste tijd, al was zijn voorsprong op nummer twee Charles Leclerc zeer klein. De Monegaskische Ferrari-coureur was slechts 0,058 seconden langzamer dan Norris. In de eerste vrije training waren de verschillen ook klein en moest Norris 0,076 seconden toegeven op Leclerc.

Pace

Norris was na afloop van de vrije trainingen redelijk tevreden met zijn resultaten. De Britse coureur sprak zich uit voor de camera van Sky Sports: "De pace is goed en ik voel me ook goed. Het was ook wel een goede ronde. We doen ons best en we staan nu samen met Ferrari vooraan, maar dit was echt een heel goede ronde. Charles ligt 0,08 seconden achter ons en ik had gehoopt dat het gat wat groter zou zijn. Dat betekent dat ze rap zijn en dat Ferrari heel snel is."

Sterke punten

Volgens Norris voelde alles direct goed vanaf het moment dat hij de stoffige baan op reed. De Brit is echter van mening dat hier ook een gevaar achter schuilt: "Het is een van onze sterke punten om ergens te komen en direct goed te presteren, maar we hebben de neiging om daarna niet dezelfde progressie te laten zien als de rest van het veld. Dat moet ik dus nog maar eens zien. Het gaat dicht bij elkaar zitten, maar ik denk dat we goed zijn begonnen. Ik heb ook niet het idee dat we heel veel hoeven te veranderen. Het gaat nu om het perfectioneren en de laatste foutjes eruit te halen, zodat we iets sneller worden."