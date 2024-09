McLaren reageert op FIA-verbod van veelbesproken achtervleugel

Het team van McLaren speelt een hoofdrol op de vrijdag in Singapore. De FIA heeft ingegrepen en heeft gevraagd of het team de Bakoe-achtervleugel niet meer wil inzetten. McLaren bleef stil, maar vlak voor de start van de tweede vrije training zijn ze met een statement naar buiten gekomen.

Het gaat al de hele week over de achtervleugel van McLaren. De Britse renstal reed in Bakoe rond met een achtervleugel die opvallend veel bewoog. De concurrentie was niet blij, maar de FIA leek niet in te willen grijpen. Op de vrijdag in Singapore is daar verandering ingekomen en heeft de FIA ingegrepen. McLaren mag de veelbesproken achtervleugel niet meer gaan gebruiken.

McLaren heeft vlak voor de start van de tweede vrije training gereageerd op het verzoek van de FIA. In een statement dat ze deelden met de media spraken ze zich uit: "Hoewel onze Bakoe-achtervleugel voldoet aan de reglementen en alle tests van de FIA heeft doorstaan, heeft McLaren proactief aangeboden om een aantal kleine aanpassingen aan de achtervleugel door te voeren na onze gesprekken met de FIA. We verwachten dat de FIA soortgelijke gesprekken zal gaan voeren met andere teams over hun achtervleugels."