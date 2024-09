Vasseur keihard over verboden McLaren-achtervleugel

De FIA heeft in Singapore hard ingegrepen. Ze hebben besloten om de veel besproken achtervleugel van McLaren uit Bakoe te verbieden. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is blij dat de FIA heeft ingegrepen en hij stelt dat hij niet blij was met de vleugel van McLaren.

In de afgelopen week ging het veelvuldig over de achtervleugel van McLaren. In Bakoe was op onboardbeelden te zien hoe de achtervleugel doorboog. Daarnaast leek er een soort extra DRS-voordeel te ontstaan doordat er een gaatje ontstond in de vleugel. De FIA leek er in eerste instantie niet iets mee te doen, maar vandaag hebben ze dus toch besloten om hard in te grijpen.

Zwart

Bij Ferrari zijn ze hier heel erg blij mee. Teambaas Frédéric Vasseur is zeer fel als hij reageert op de beslissing van de FIA. Hij spreekt zich uit bij de internationale media: "Ik denk dat er een soort van verwarring is tussen wat er is gebeurd met de voor- en achtervleugel. We zijn het er allemaal over eens dat de voorvleugel een grijs gebied kan zijn, omdat in de technical directive staat dat je niet een onderdeel kan ontwerpen met de bedoeling dat het vervormt. Het verhaal over de achtervleugel is compleet anders, want in het artikel staat een maximale doorbuiging. Dit is zwart of wit. Het is niet grijs, niet donkergrijs of lichtgrijs. Het is zwart. Voor mij is dat duidelijk."

Frustratie

De vraag is dan ook of Vasseur blij is met het feit dat de FIA heeft ingegrepen. McLaren heeft wel een aantal races kunnen rijden met de vleugel: "Dat is waar. Tot nu toe hebben we een blik geworpen op de vorige race en dat was een low downforce baan. Ik weet niet of ze dit ook wilden gebruiken in Singapore. We moeten de verantwoordelijkheid aan de FIA geven en dat is niet mijn taak. Zij moeten het doen. We moeten ze vertrouwen. Ik denk wel dat dit meer op het randje is. We hebben hier de beelden van. Het is een beetje frustrerend als je de situatie van Monza nog kan herinneren. Daar zaten vijf auto's binnen twee tienden. Als je dan van de eerste rij naar rij drie gaat... In Bakoe reden we tien rondjes achter elkaar naar bocht 1. Je kunt je voorstellen dat we gefrustreerd zijn."