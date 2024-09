Sainz en Perez bespraken crash in medisch centrum: "Er is geen wrok"

Carlos Sainz en Sergio Perez gaan dit weekend op jacht naar sportieve revanche. Afgelopen weekend vielen ze in Bakoe uit nadat ze samen crashten. Volgens Sainz zijn ze niet meer boos op elkaar, de Spaanse coureur legt uit dat ze heel snel de vredespijp hebben gerookt.

In Bakoe vochten Sainz en Perez in de slotfase om de podiumplekken. Charles Leclerc zakte door het veld heen en Sainz en Perez probeerden daar van te profiteren. Het ging echter mis, want Sainz probeerde een tow te pakken zonder door te hebben dat Perez naast hem reed. Ze raakten elkaar en volgen vol de muur in. De stewards beoordeelden het moment als een race-incident en ze deelden geen straffen uit.

Medisch centrum

In Singapore reageerde Sainz op het incident. Hij legt uit dat de twee coureurs vrede sloten in met medisch centrum, waar ze zich allebei moesten melden. Aan Motorsport.com legt hij het 'gênante' moment uit: "We zaten twintig minuten lang naast elkaar, allebei met een hartslagmeter en een controle van onze vitale functies. We keken elkaar aan en zeiden iets van: 'Maat, wat is daar verdomme gebeurd?' We hadden allebei zoiets van: 'Ik weet het niet, maar ik beloof je dat ik je niets heb willen doen, Checo. Ik heb je niet afgesneden, ik heb niets gedaan.'"

Geen wrok

Sainz en Perez hebben hun crash samen doorgenomen in het medisch centrum. De Spaanse Ferrari-coureur gaat verder met zijn verhaal: "We probeerden te analyseren wat er was gebeurd. En opeens hadden we zoiets van: deze sport is soms zo enorm shit. Hoe kunnen we hier zitten en het podium missen? Dat podium zat eraan te komen. Charles zijn banden gingen eraan. We zouden waarschijnlijk allebei een poging gaan wagen om hem in te halen. We vroegen ons allebei af hoe het in hemelsnaam mogelijk wat dat we niet op het podium stonden. Uiteindelijk maakten we er een soort grapje van, dus er is geen wrok."