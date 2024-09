Piastri denkt niet aan winnen van rijderskampioenschap: "Niet erg realistisch"

Oscar Piastri wist vorige week na een sterke race de Grand Prix van Azerbeidzjan te winnen. Hij heeft nu 222 punten in het kampioenschap en staat met nog zeven races te gaan 91 punten achter de worstelende kampioenschapsleider Max Verstappen. Ondanks het steeds kleiner wordende gat naar de Nederlander, denkt de tweevoudig Grand Prix-winnaar niet aan het winnen van het rijderskampioenschap.

Oscar Piastri is aan een geweldige reeks bezig. De Australiër finisht al zeven races op rij onafgebroken in de top vier en wist twee van de laatste vier Grands Prix zelfs te winnen, waaronder de laatste race in Bakoe. In de Azerbeidzjaanse hoofdstad was de 23-jarige rijder uit Melbourne Ferrari-coureur Charles Leclerc te snel af, waarmee hij zijn uitstekende vorm nog maar eens onderstreepte. Wat neemt hij van die uitstekende race mee naar het weekend in Singapore?

"Wat ik vooral meeneem, is de uitvoering van de race. Niet alleen van de uitvoering van mezelf, maar van het hele team", verklaart de McLaren-rijder tegenover de internationale media. "Ik denk dat het niet onze meest competitieve circuit van het jaar was. We hebben zeker een aantal weekenden gehad waarin we sneller zijn geweest [dan in Bakoe, red.]. Om dan toch op deze manier te kunnen winnen, in een weekend waarin Ferrari vooral erg competitief was, is een fijne boost voor mijn vertrouwen."

Rijderskampioenschap

De McLaren-rijder heeft in de laatste zeven races de meeste punten gepakt van alle coureurs op de grid (135 punten) en staat inmiddels vierde in het kampioenschap met 91 punten achterstand op de worstelende kampioenschapsleider Max Verstappen. Denkt hij met nog zeven races te gaan aan het winnen van het rijderskampioenschap?

"Nee, ik denk er niet veel aan. Voor mij het is het aan de leiding blijven van het constructeurskampioenschap momenteel een groter doel. Ik kan nog kampioen worden bij de rijders, maar dan moet ik meer dan tien punten per race op Max in gaan lopen, denk ik. Ik kan proberen om elke race te winnen vanaf nu, maar op dit moment moeten er dan ook veel andere dingen gebeuren om het mogelijk te maken. En dat dat zeven races op een rij gaat gebeuren, is niet erg realistisch", aldus de Australiër.