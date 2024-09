Mercedes huurt NASA-arts in voor GP-weekend Singapore

Het Formule 1-circus reist dit weekend af naar Singapore, waar een van de zwaarste races van het seizoen op het programma staat. Het team van Mercedes heeft zich hiervoor goed voorbereid volgens Toto Wolff, die bekend heeft gemaakt dat de Zilverpijlen een NASA-arts hebben ingehuurd.

De Grand Prix van Singapore is een bijzonder raceweekend. Dat heeft alles te maken met een uniek kenmerk van het Grand Prix-weekend: leven volgens Europese tijden in een Zuidoost-Aziatisch land. Zodra het teampersoneel op het Changi Airport landt, zetten ze de klok niet zes uur vooruit naar de Singaporese tijd, maar houden ze de Europese tijden aan. Dit betekent dat het personeel naar bed gaat zodra de zon opkomt en de wekkers afgaan rond lokale lunchtijd. De rest van de dag verloopt dan volgens Europese tijd, zodat niet alleen de jetlag, maar ook de vermoeidheid wordt beperkt. Dit is mogelijk doordat de F1-sessies voornamelijk tegen het einde van de middag en in de avond zullen worden afgewerkt.

Al betekent het niet dat het dan ook minder warm is. Zo zal de race aanstaande zondag lokale tijd 20:00 uur van start gaan, maar dan is de gevoelstemperatuur nog altijd 35 graden door de enorme luchtvochtigheid in de Zuidoost-Aziatische stad- en eilandstaat.

NASA-arts

Om de teamleden goed voor te bereiden op het compleet andere klimaat in vergelijking met de afgelopen raceweekenden, en het leven volgens de Europese tijden in een Aziatisch land, heeft het team van Mercedes een vrij extreme voorbereiding getroffen. Teambaas Toto Wolff heeft aangegeven dat de Zilverpijlen een NASA-arts hebben ingehuurd, zodat het Duitse team scherp blijft dit weekend.

"Je moet fysiek en mentaal fit blijven, anders maak je geen schijn van kans", verklaart de teambaas tegenover het Oostenrijkse oe24. "We hebben ook een NASA-arts ingehuurd om ons hierbij te helpen, die onze slaapschema's maakt en ons helpt om ons Europese slaap-waakritme te behouden. Want we racen in de nacht. Dat betekent dat je om vier uur 's ochtends naar bed gaat en tot de middag slaapt. Als gevolg daarvan zien we niet veel van de zon en dat is voor iedereen in deze groep een enorme last."