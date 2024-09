Piastri wil 'momentum behouden' na sterk weekend in Bakoe

Oscar Piastri heeft afgelopen weekend zijn tweede overwinning uit zijn Formule 1-carrière behaald. De Australiër was Charles Leclerc uiteindelijk te slim af op het Bakoe City Circuit. Hij hoopt deze lijn aankomend weekend door te kunnen trekken in Singapore.

McLaren-coureur Oscar Piastri is aan een geweldige reeks bezig. De 23-jarige rijder uit Melbourne eindigde de laatste zeven races constant in de top vier en behaalde de meeste punten van alle coureurs (135 punten). Zijn uitstekende vorm onderstreepte hij nog maar eens met een knappe overwinning in Azerbeidzjan. Dit momentum hoopt de Australiër samen met McLaren, die de leiding in het constructeurskampioenschap hebben overgenomen van Red Bull Racing, te behouden voor het Grand Prix-weekend in Singapore.

"Na een geweldig weekend, waarin ik mijn tweede Grand Prix-overwinning heb behaald, ben ik klaar om er weer volledig voor te gaan in Singapore", vertelt de tweevoudig Grand Prix-winnaar op de website van McLaren. "Het is een korter circuit, maar één die wel ongelooflijk veeleisend is voor de coureurs. We hebben een goed ritme binnen het team, en we moeten zoveel mogelijk punten blijven scoren. Vorig jaar hebben we een behoorlijk aantal punten behaald in Singapore. Met een sterkere auto zouden we in een positie moeten zitten om uit te kunnen dagen. Hopelijk kunnen we het momentum behouden."