Hill ziet groot voordeel Verstappen in titelstrijd met Norris

Max Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Zijn team Red Bull heeft het momenteel zwaar, maar Verstappen voert nog altijd het kampioenschap aan. Damon Hill denkt dat dit een voordeel is voor Verstappen.

Verstappens grootste titelrivaal op dit moment is Lando Norris. De Britse McLaren-coureur staat 59 WK-punten achter op Verstappen, maar het lukt hem niet om het gat snel te dichten. In Bakoe kwam hij één plekje voor Verstappen over de streep, waardoor hij amper inliep in het wereldkampioenschap. Toch denkt men dat Norris een goede kans maakt, want de performance van McLaren is momenteel zeer sterk.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill denkt dat Verstappen momenteel een groot voordeel heeft. De Britse oud-coureur wordt in de podcast van Sky Sports F1 gevraagd of Verstappen of Norris nu in een betere positie zit: "Het puntenvoordeel is veel waard. Max heeft de punten al op zak, al moet hij wel toekijken hoe zijn voorsprong aan het slinken is. Het is nu de vraag hoe snel de ratten de kaas opeten. Ze hebben wel de leiding te pakken. Als je het met een race vergelijkt, dan rij je vooraan, en moet je kijken hoeveel tienden van een seconde je per ronden verliest. Je kan beter nu op de eerste plaats staan. Ze kunnen de situatie ook omdraaien. Ze kunnen iets vinden om hun problemen op te lossen, maar voorlopig teren ze op hun voorsprong. Het voordeel als achtervolger is dat je niets te verliezen hebt. Dat is het mooie aan jagen."