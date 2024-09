Mercedes presenteert speciale livery voor GP Singapore

Het team van Mercedes heeft een behoorlijk aangepaste W15 gepresenteerd voor het Grand Prix-weekend in Singapore. De Zilverpijlen zullen gaan racen met een aangepaste kleurstelling ter ere van het 50-jarig jubileum van trouwe sponsor Petronas.

De bolide van het Mercedes AMG F1 Team is dit jaar te herkennen aan de zwart-zilvere kleurstelling, maar op het Marina Bay Street Circuit zal het team eenmalig met een andere kleurstelling gaan racen. Aan het zwart en zilver is dit weekend de kleur smaragdgroen toegevoegd, ter ere van het 50-jarig jubileum van trouwe sponsor Petronas. Het Maleisische olie- en gasbedrijf werkt al sinds 2010 nauw samen met de Zilverpijlen, die hun trouwe sponsor nu in het zonnetje zetten.

"Onze samenwerking met Petronas in onze langstlopende samenwerking en is nog steeds sterk, en voor elk bedrijf is het bereiken van de 50e verjaardag een ongelooflijke mijlpaal. Deze livery is daarom niet alleen een viering van hun 50e verjaardag, maar ook een weerspiegeling van het belang van Petronas in het verhaal van ons team en een eerbetoon aan onze reis samen", vertelt teambaas Toto Wolff in het persbericht van Mercedes.

Volgens het Duitse team was de Grand Prix van Singapore de beste en meest logische keuze om met de aangepaste livery te gaan racen. Het hoofdkantoor van Petronas zit namelijk in Maleisië, wat dicht bij Singapore ligt.