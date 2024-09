McLaren looft Norris: "Helft van de zege komt door Lando"

Het team van McLaren kende een ijzersterk weekend in Azerbeidzjan. De Britse formatie won de race met Oscar Piastri en ze grepen de koppositie in het constructeurskampioenschap. Teambaas Andrea Stella was na afloop lovend over het teamwork van Lando Norris.

McLaren had voorafgaand het raceweekend in Bakoe besloten om Norris aan te wijzen als kopman. Dat betekende echter niet dat Piastri altijd voor hem aan de kant zal gaan, maar ze zullen wel rekening houden met zijn positie in het wereldkampioenschap. In Bakoe moest Norris een inhaalrace rijden na een mislukte kwalificatie. McLaren koos voor een alternatieve strategie, en daardoor kon Norris lang doorrijden. De Brit kreeg de vraag of hij Sergio Perez eventjes kon ophouden, waardoor Piastri geen positie zou verliezen aan de Mexicaan tijdens een pitstop.

Norris volgde de teamorder op, en mede daardoor wist Piastri de race te winnen. McLaren-teambaas Andrea Stella looft Norris in gesprek met Motorsport.com: "Perez deed een effectieve undercut, zonder Lando's hulp had Perez een pitstop kunnen maken en voor Oscar kunnen komen. Dan had de race zich compleet anders kunnen ontvouwen. Ik denk dus dat de helft van Oscars zege gedeeld wordt met Lando. Het toont gewoon aan dat we dit als één team benaderen. We hadden voor het weekend gesprekken over wie we de voorkeur moesten geven. Maar we proberen elk weekend het resultaat als team te maximaliseren en als één coureur hulp nodig heeft, zal de ander dat bieden."