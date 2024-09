Formule 1 werkt in 2025 wintertest af in Bahrein

De Formule 1 en de FIA hebben bekend gemaakt waar de wintertest in 2025 wordt afgewerkt. Het was geruime tijd onduidelijk, aangezien het aankomende seizoen start in Australië. De wintertest wordt in 2025 verreden op het Bahrain International Circuit in Bahrein.

Het circuit in Sakhir was in de afgelopen jaren ook de host van de wintertest voorafgaand het seizoen. Voor aankomend jaar was dit echter een vraagteken. In 2025 wordt het seizoen namelijk afgetrapt in Australië, terwijl Bahrein in de afgelopen jaren ook de gastheer was voor de openingsrace. Hierdoor konden de teams in Bahrein blijven en zorgde het niet voor logistieke uitdagingen.

Er werd dan ook getwijfeld over de locatie voor de wintertest van 2025. De Formule 1 en de FIA hebben echter besloten om de wintertest in 2025 gewoon te organiseren in Bahrein. Op 26, 27 en 28 februari worden de testdagen afgewerkt op het circuit van Sakhir. Het seizoen gaan van start op 16 maart met de Australische Grand Prix in Melbourne. De Formule 1 reist in april dan weer af naar Bahrein voor de vierde race van het jaar. Daarvoor hebben de coureurs al gereden in Australië, China en Japan.