Piastri negeerde engineer bij beslissende inhaalactie

Oscar Piastri won afgelopen weekend in Bakoe zijn tweede Grand Prix uit zijn loopbaan. De Australiër versloeg Charles Leclerc na een intens duel. Een gewaagde inhaalactie bleek uiteindelijk genoeg te zijn voor de winst, al had Piastri's race-engineer had liever anders gezien.

Piastri reed na de pitstops vlak achter de Ferrari van Leclerc. Het verschil tussen de twee was niet zo heel erg groot, en Piastri besloot ervoor te gaan. Bij het aanremmen voor bocht 1 dook hij binnendoor bij Leclerc en greep hij de leiding. Leclerc probeerde hem in het restant van de race terug te pakken, maar dat bleek een onmogelijke opgave. Uiteindelijk viel de Monegask terug, omdat zijn banden het niet meer aankonden.

Medelijden

Piastri was heel erg blij met zijn zege. Zijn inhaalactie was knap, maar niet iedereen op de pitmuur van McLaren zat hier op te wachten. Tijdens de persconferentie voor de top drie kon Piastri daar wel om lachen: "Ik heb een beetje medelijden met mijn race-engineer, want ik probeerde dit ook in de eerste stint, maar dat kostte me mijn banden. Mijn engineer zei dus dat ik dat niet nog een keer moest doen. Ik negeerde hem volledig en in de volgende ronde probeerde ik het aan de binnenkant."

Eerste stint

Piastri besefte zich dat het geen nut had om te wachten op het moment dat de banden van Leclerc eraan zouden gaan. Dat had hem namelijk niet de zege opgeleverd: "Dan hadden we de tweede plaats veiliggesteld. Ik had in de eerste stint eenzelfde soort kans. In ronde twee of drie zat ik net in de DRS, maar kon ik er niet volledig van profiteren. Ik kwam aan het einde van het rechte stuk en ik bedacht me dat ik een paar dingen anders had moeten doen. Dus toen ik na de pitstop weer zo'n kans kreeg, moest ik ervoor gaan. Als ik dat niet had gedaan, had ik hier nu niet gezeten."