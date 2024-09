Verstappen in zak en as: "Dit wil ik niet elke race"

Max Verstappen kende een rampzalig weekend in de straten van Bakoe. In Azerbeidzjan wist hij weer niet te schitteren en kwam hij als vijfde over de streep. De teleurstelling was groot, maar Verstappen ziet wel een aantal lichtpuntjes. Dat betekent echter niet dat hij enorm positief is.

Verstappen wist op zaterdag al dat het een zware race zou gaan worden. Red Bull had vlak voor de kwalificatie een wijziging doorgevoerd aan de set-up, maar dat was geen goede beslissing. Verstappen worstelde met zijn auto, en dat gaf hem geen vertrouwen voor een goed resultaat. In de race mopperde hij over problemen met de balans en de remmen, en werd hij met gemak ingehaald door Lando Norris en George Russell. Door de crash van Sergio Perez en Carlos Sainz schoof Verstappen op naar de vijfde plaats.

Stuiteren

Na afloop van de race wijst Verstappen naar de aanpassingen aan de set-up. Hij stelt dat de dingen die ze uitprobeerden niet goed uitpakten. Verstappen wordt geciteerd door De Telegraaf: "We wilden de auto beter maken voor de kwalificatie, maar hij werd juist slechter. Daar hebben we de prijs voor betaald. Ik stuiterde heen en weer, in de langzame bochten kwam ik vaak met één wiel los van de grond en dan heb je geen grip. Het liep voor geen meter. De auto was heel erg moeilijk te besturen."

Monster

Twee weken geleden omschreef Verstappen zijn auto nog als een 'monster'. Dit keer wil hij niet zover gaan, maar hij hoopt wel dat het snel beter gaat: "Het is nog steeds duidelijk dat het beter moet, maar we hebben veel geleerd in Monza. Je zag hier in Bakoe aan Checo dat de auto is verbeterd en we in ieder geval in het gevecht zaten. Dat Lando maar een paar puntjes inloopt is fijn, maar ik wil natuurlijk niet altijd zesde worden."