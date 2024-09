McLaren ontvangt zware boete na opmerkelijke blunder

Het team van McLaren kende een geweldig weekend in Bakoe. Ze wonnen de race met Oscar Piastri en ze namen de leiding over van Red Bull in het constructeurskampioenschap. Toch sluiten ze het weekend af met een kater, want ze hebben een flinke boete ontvangen.

Na afloop van de Azerbeidzjaanse Grand Prix bleek dat McLaren zich bij de stewards moest melden voor een opvallend moment in de pitlane. Het was onduidelijk wat er precies was gebeurd. De stewards hebben nu duidelijkheid gegeven, en wijzen naar een moment vlak voor het einde van de race. Het personeel van McLaren begaf zich namelijk naar het parc fermé om een feestje te vieren na de zege van Piastri. De race was toen echter nog bezig en andere teams waren nog bezig met pitstops. Dit zorgde voor een onveilige situatie en een boete van 5000 euro voor McLaren.