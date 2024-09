Balende Marko heeft harde boodschap: "We hebben geluk gehad"

Het team van Red Bull Racing kende een rampzalige race in Azerbeidzjan. Max Verstappen kwam als vijfde over de streep, maar hij moet vrezen voor een straf. Sergio Perez viel uit na een crash in de slotfase. Helmut Marko baalt en stelt dat hij geen vooruitgang verwacht tot en met Austin.

Red Bull kende op alle vlakken een rampzalige race in Azerbeidzjan. De Oostenrijkse renstal kon de concurrentie weer niet bijhouden, kampten met veel problemen en ze verloren de koppositie in het constructeurskampioenschap aan het team van McLaren. Verstappen reed een frustrerende race waarin hij aan alle kanten werd ingehaald. Tot overmaat van ramp moet hij zich ook nog bij de stewards melden voor het inhalen onder de Virtual Safety Car.

Geluk

Red Bull-adviseur Helmut Marko was niet tevreden. Na afloop van de Grand Prix in Bakoe sprak hij zich uit over de prestaties bij Servus TV: "Met Max zaten we in de trein met Albon en Norris. Ze waren meer dan een seconde langzamer dan Max, of misschien nog wel meer. Maar door de situatie met de DRS kon Max er niet voorbij en dat dreef ons in de armen van Norris. Maar over het algemeen was de snelheid te laag bij Max, terwijl het bij Checo goed was. Max had tussendoor een paar hele snelle rondjes, maar dat kon hij niet continu vasthouden. Toen wilden we voor de snelste ronde gaan, maar dat ging mis door het ongeluk. We hebben maar drie punten verloor in het WK, dus ik zou zeggen dat we geluk hebben gehad."

Austin

Volgens Marko kampte Verstappen met remproblemen, en dat hielp ook niet. De Oostenrijker verwacht in de komende races dan ook geen vooruitgang: "Ik zou zeggen dat de richting goed is, maar ik ben bang dat we voor Austin geen vooruitgang kunnen boeken. We moeten dus nog door de race in Singapore zien te komen. Maar godzijdank hebben we maar drie punten verloren in het wereldkampioenschap bij de coureurs."