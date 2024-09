Wolff wijst Albon als schuldige aan voor 'teleurstellende' kwalificatie Mercedes

Mercedes-teambaas Toto Wolff baalt van de kwalificatie van zijn team. Volgens de Oostenrijker had er veel meer ingezeten, maar was het Alexander Albon die roet in het eten gooide voor de Zilverpijlen.

Het team van Mercedes was met Lewis Hamilton erg snel op de vrijdag, maar op de zaterdag was het team kansloos voor de pole position op het Bakoe City Circuit. George Russell en Lewis Hamilton noteerden uiteindelijk de vijfde en de zevende tijd. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff was dat niet het resultaat waar de Zilverpijlen op hadden gehoopt.

"Het is teleurstellend", vertelt de 52-jarige teambaas tegenover de Duitse tak van Sky Sports. "Dit is een Leclerc- en een Ferrari-circuit. Je moet ze dus credits geven voor het feit dat ze hier zo goed zijn. Maar ik denk dat we hier alsnog wel tweede of derde hadden kunnen staan - waarschijnlijk derde. Het scheelde weinig."

Alexander Albon

De reden voor het 'teleurstellende' kwalificatieresultaat is volgens Wolff duidelijk: de opmerkelijke situatie van Albon aan het einde van Q3. De Williams-coureur had namelijk nog een ventilator in zijn airbox zitten, waardoor hij zijn bolide bij het uitkomen van de pitstraat stil moest zetten om het apparaat eigenhandig uit zijn airbox te duwen. "Dat heeft onze bandentemperatuur omlaag gehaald en daarom was de eerste sector zo slecht", verklaart de Mercedes-teembaas.

"Er zijn acht auto's die dicht bij elkaar zitten"

Met een vijfde plek voor George Russell heeft Mercedes tijdens de race nog altijd kans om voor een podium te gaan. Mercedes had vrijdag tijdens de trainingen een aardig racetempo op de harde band. Bovendien is de W15 dit weekend erg snel op de rechte stukken, wat Russell gisteren al bestempelde als een Mercedes-voordeel. Ziet Wolff dat ook zo? "We hebben enorm veel snelheid op de rechte stukken, dat spreekt in ons voordeel", verklaart de Mercedes-teambaas. "Maar dat kan ook betekenen dat je in het middelste gedeelte meer glijdt. Ik denk dat je Ferrari hier nooit kunt afschrijven. Ze waren in de afgelopen race ook al zo sterk. Ik verwacht dus dat het de usual suspects zullen zijn die meedoen om de zege. Er zijn acht auto's die dicht bij elkaar zitten."

Motorwissel Hamilton

Echter, maakte Mercedes net wel bekend dat het de motor bij Lewis Hamilton heeft vervangen en wijzigingen aan de set-up heeft doorgevoerd. De Brit zal daarom niet vanaf P7, maar vanuit de pitstraat gaan starten. De 39-jarige Brit viel eerder dit jaar door een probleem met de Power Unit uit in Australië, waardoor er later dit seizoen nog een nieuwe PU van buiten de pool door Mercedes moest worden aangesproken. Het Duitse team heeft na de kwalificatie besloten om dat op het Bakoe City Circuit te doen.